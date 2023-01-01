WebCatalog
Klook

Klook

klook.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Klook в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Найдите билеты на аттракционы со скидкой, туры с уникальными впечатлениями и многое другое! Присоединяйтесь к местным однодневным турам, чтобы посетить захватывающие достопримечательности и отправиться в гастрономическое путешествие по городу. После приземления в аэропорту мы предлагаем вам все виды трансфера. Откройте для себя и забронируйте удивительные путешествия с Klook!

Веб-сайт: klook.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Klook, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Viator

Viator

viator.com

Headout

Headout

headout.com

Trodly

Trodly

trodly.com

Holiday Extras

Holiday Extras

holidayextras.com

Hellotickets

Hellotickets

hellotickets.com

lastminute.com

lastminute.com

lastminute.com

Workaway

Workaway

workaway.info

Citycatt

Citycatt

citycatt.com

Eightydays.me

Eightydays.me

eightydays.me

Travala.com

Travala.com

travala.com

Cleartrip

Cleartrip

cleartrip.com

Airbnb

Airbnb

airbnb.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности