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lastminute.com

lastminute.com

lastminute.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для lastminute.com в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Спланируйте свою следующую поездку на официальном сайте LastMinute.com. Мы предлагаем выгодные предложения для поздних поездок. Огромная экономия на отелях, перелетах, отдыхе, отдыхе в городах, автомобилях, билетах в театр и спа. Забронируйте онлайн сейчас и сэкономьте!

Веб-сайт: lastminute.com

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