WebCatalog
OrthoMinds

OrthoMinds

orthominds.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OrthoMinds в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

OrthoMinds — одно из лучших облачных программ для ортодонтии, доступных в отрасли. С помощью нашего популярного ортодонтического программного обеспечения вы можете легко управлять отчетами пациентов.

Веб-сайт: orthominds.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OrthoMinds, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

OneStudyTeam

OneStudyTeam

onestudyteam.com

Procurement Express

Procurement Express

procurementexpress.com

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

Landlord Vision

Landlord Vision

landlordvision.co.uk

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

Lodgify

Lodgify

lodgify.com

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

SPORTRICK

SPORTRICK

sportrick.com

CENTPAGE

CENTPAGE

centpage.com

FormSwift

FormSwift

formswift.com

Labsmart

Labsmart

labsmartlis.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности