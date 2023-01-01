Комплексное ERP-программное обеспечение для монтажных компаний OpusFlow® — это универсальная ERP-система, ориентированная на монтажные компании. Программное обеспечение OpusFlow обеспечивает оптимизацию бизнес-операций — от солнечных батарей и тепловых насосов до зарядных станций.

Веб-сайт: opusflow.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpusFlow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.