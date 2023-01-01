OpsBase
app.opsbase.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для OpsBase в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: opsbase.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OpsBase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
TYKR
app.tykr.pro
Classter
portal.classter.com
Procys
login.procys.com
Kenjo
app.kenjo.io
Atolia
app.atolia.com
LegionellaDossier
app.legionelladossier.com
Teller
teller.io
Prestavi
app.prestavi.com
iglooHR
app.igloohr.com
Willful
app.willful.co
Mine for Business
portal.saymine.com
Ria Money Transfer
app.riamoneytransfer.com