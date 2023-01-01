УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О ШКОЛЕ, ОБУЧЕНИИ И СТУДЕНТАХ С CLASSTER Простой в использовании, надежный, безопасный и эффективный способ управления вашими процессами и администрированием, от зачисления до выпускников, а также цифровизации вашей организации для экономии времени и денег. Classter — это комплексная система управления информацией о студентах, школами и обучением, созданная для всех типов организаций, предлагающих образовательные или учебные услуги.

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