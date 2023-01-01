Classter
portal.classter.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Classter в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: classter.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Classter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Sycamore Education
app.sycamoreschool.com
Gradelink
secure.gradelink.com
OpsBase
app.opsbase.com
EdPrime
web.edprime.co
eSchool
myeschoolhome.com
Supernova
cloud.supernova.io
LittleLives
littlelives.com
DNS Made Easy
auth.dnsmadeeasy.com
AssessPrep
app.assessprep.com
EdApp
web.edapp.com
School Canvas
app.schoolcanvas.com
IC Project
login.icproject.com