Гибкая платформа динамического планирования, которая соединяет стратегию с исполнением. Opal обеспечивает беспрецедентную видимость и согласованность действий маркетинговых и коммуникационных команд, необходимые для выполнения исключительной работы.

Веб-сайт: login.ouropal.com

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