Приложение OkSo — это минималистичное онлайн-приложение для рисования, позволяющее выражать, понимать и систематизировать свои мысли и идеи. Нарисуйте, чтобы объяснить. Нарисуй, чтобы понять.

Веб-сайт: okso.app

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