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Offiga

Offiga

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Веб-сайт: offiga.com

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Offiga — это первая в Индии корпоративная панель управления подарками, которая упрощает процесс дарения подарков для предприятий любого размера. Он предлагает ряд функций, включая отслеживание статуса всех заказов в режиме реального времени, управление адресами сотрудников или клиентов, загрузку сводки статусов заказов и многие другие будущие функции! Благодаря удобному интерфейсу и мощным возможностям интеграции наша панель управления помогает отделам кадров и закупкам более эффективно и результативно управлять подарками. Более 100 ведущих мировых компаний доверяют Offiga удовлетворение всех своих потребностей в подарках.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: offiga.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Offiga, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

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