Offiga — это первая в Индии корпоративная панель управления подарками, которая упрощает процесс дарения подарков для предприятий любого размера. Он предлагает ряд функций, включая отслеживание статуса всех заказов в режиме реального времени, управление адресами сотрудников или клиентов, загрузку сводки статусов заказов и многие другие будущие функции! Благодаря удобному интерфейсу и мощным возможностям интеграции наша панель управления помогает отделам кадров и закупкам более эффективно и результативно управлять подарками. Более 100 ведущих мировых компаний доверяют Offiga удовлетворение всех своих потребностей в подарках.

Категории :

Веб-сайт: offiga.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Offiga, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.