RFID-платформа RAIN для логистики; Возьмите под свой контроль UHF RFID и получите выгоду от RFID в логистике с платформой Nedap Harmony в любой отрасли.

Веб-сайт: nedap-harmony.com

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