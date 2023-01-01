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DataDocks

DataDocks

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Веб-сайт: datadocks.com

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DataDocks — это программное обеспечение для планирования встреч в доках, которое помогает повысить производительность вашего предприятия. DataDocks — это решение для планирования доков, созданное для улучшения связи, эффективности и производительности вашей цепочки поставок. С помощью нашего облачного программного обеспечения вы можете получить доступ к своему расписанию в любом месте и в любое время с возможностью редактирования в реальном времени. Имея многолетний опыт работы в отрасли и отзывы клиентов, мы выпустили вторую версию программного обеспечения, которая позволяет DataDocks стать самой гибкой платформой. По мере роста и изменений вашей компании мы всегда рядом с вами, предлагая решения, позволяющие взять под контроль вашу логистику.

Веб-сайт: datadocks.com

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