Инструмент планирования дверей доков IntelliTrans, DockMaster℠, представляет собой приложение на базе SaaS, которое обеспечивает видимость в реальном времени, необходимую для упрощения и повышения точности планирования встреч в доках. Используя DockMaster, грузоотправители и перевозчики могут улучшить коммуникацию и сократить количество ошибок, улучшить планирование труда и использовать инструменты отчетности для измерения производительности. Грузоотправители используют DockMaster для планирования получения и доставки выбранными перевозчиками, направляя их к заранее назначенной двери погрузки или разгрузки. Кроме того, операторы связи могут быстро и легко назначать встречи на стоянке через DockMaster без необходимости совершать трудоемкие телефонные звонки. • Автоматическое или интерактивное планирование (по вашему выбору). • Эффективная видимость и связь в режиме реального времени. • Настройка бизнес-правил. • Время цикла и другие типы отчетов о производительности. • Настройте ежедневную книгу для любого места за считанные минуты на основе бизнес-правил этого места. o 2 двери или 200 дверей o 4 часа в будний день или 24 часа/7 дней в неделю • Разрешить перевозчикам планировать расписание прямо из браузера или требовать одобрения запрошенной встречи • Обеспечить видимость статуса загрузки внутри компании или внутри компании – благо для самообслуживания клиента услуга • Используйте планирование как часть комплексного решения IntelliTrans TMS или используйте его как автономное • Используйте планирование исходящих и последующих входящих поставок для предварительного уведомления об отправке и подтверждения доставки вверх и вниз по цепочке поставок.

Веб-сайт: intellitrans.com

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