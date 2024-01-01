LocalMed

LocalMed

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: localmed.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LocalMed в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Находите, планируйте и запоминайте визиты к стоматологу с помощью LocalMed, единственной онлайн-платформы для планирования в режиме реального времени, созданной для стоматологической практики.

Веб-сайт: localmed.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LocalMed, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Setmore

Setmore

setmore.com

TimeTrade

TimeTrade

timetrade.com

Weshare

Weshare

weshare.net

Tavus

Tavus

tavus.io

IntelliTrans

IntelliTrans

intellitrans.com

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

OpusTime

OpusTime

opustime.com

Dentologic

Dentologic

dentologie.com

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Slated

Slated

slated.ai

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности