WebCatalog
Nakiedy

Nakiedy

nakiedy.pl

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nakiedy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Все время - Профессионал. Современная система онлайн-бронирования и оплаты для компаний - парикмахеров, косметологов, врачей, стоматологов, теннисистов и других видов спорта.

Веб-сайт: nakiedy.pl

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