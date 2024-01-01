Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Reflow — это система, объединяющая управление проектами, управление задачами, управление заказами и CRM в одном решении. Reflow предназначен для компаний, которым нужна простая система, интегрированная со своей системой бухгалтерского учета.

Веб-сайт: reflow.no

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