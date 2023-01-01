WebCatalog
Nordea Denmark

Nordea Denmark

nordea.dk

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nordea Denmark в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Nordea Bank – предлагает онлайн-банкинг, страховые продукты и информацию для инвесторов. Зарегистрируйтесь онлайн в качестве клиента Нордеа Банка уже сегодня. Nordea — ведущий универсальный банк Северных стран. Мы — сильный и личный финансовый партнер, предлагающий финансовые решения, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям, чтобы вы могли достичь своих целей и реализовать свои мечты.

Веб-сайт: nordea.dk

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