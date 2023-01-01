Коллекция интерактивных онлайн-инструментов по теории музыки и справочников по фортепиано для нот, клавиш, аккордов и гамм. Интересный способ изучить и запомнить музыкальные концепции.

Веб-сайт: muted.io

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