Варгеймы, предлагаемые сообществом OverTheWire, могут помочь вам изучить и применить на практике концепции безопасности в форме веселых игр.

Веб-сайт: overthewire.org

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