WebCatalog
Monitask

Monitask

app.monitask.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Monitask в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Monitask предоставляет программное обеспечение для повышения производительности, эффективности и подотчетности вашей команды. Программное обеспечение для мониторинга, а также возможности отслеживания времени позволяют командам сосредоточиться на поставленной задаче. Наше программное обеспечение является мощным, но легким, что делает его простым и легким в использовании. Менеджеры также могут получить доступ к своей информационной панели на любом из своих устройств, чтобы следить за своей командой в любое время и в любом месте. Зарегистрируйтесь в Monitask и начните экономить время и деньги уже сегодня.

Веб-сайт: monitask.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Monitask, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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