Miden is building a modern infrastructure that facilitates the launch of card programs and various financial products for businesses in Sub-Sahran Africa. Just by reducing integration time, card fraud, improving stability, and being customer focused we quickly rose to top 5 in TPV among card issuing Fintechs in Sub-Saharan Africa within 8 months of launch.

Веб-сайт: miden.co

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