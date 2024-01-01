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MENU TIGER

MENU TIGER

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: menu.qrcode-tiger.com

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MENU TIGER — это программное обеспечение онлайн-меню без кода. Его решение для меню с QR-кодом предназначено для улучшения повседневной деятельности вашего бизнеса. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это отсканировать QR-код, разместить заказ и оплатить его с помощью мобильного устройства. Создайте оптимизированное для мобильных устройств онлайн-меню, веб-сайт ресторана и меню с QR-кодом для конкретного стола. Управляйте несколькими магазинами в одной учетной записи, чтобы легко отслеживать продажи, посетителей и расходы. Начните принимать заказы на обеды без комиссии и интегрируйте способы бесконтактной оплаты PayPal и Stripe (Google Pay и Apple Pay). Проводите рекламные акции в своем онлайн-меню, чтобы увеличить доход от гостей. Расширьте свое присутствие в Интернете, поделившись своим собственным веб-сайтом в социальных сетях. Собирайте отзывы клиентов и историю заказов, чтобы улучшить свои услуги. MENU TIGER представлен вам QRTIGER, одним из ведущих онлайн-генераторов QR-кодов, используемым такими брендами, как Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN и другими компаниями в 147 странах.

Категории:

Utilities
Программное обеспечение для создания QR-кода

Веб-сайт: menu.qrcode-tiger.com

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Альтернативы

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

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