MENU TIGER — это программное обеспечение онлайн-меню без кода. Его решение для меню с QR-кодом предназначено для улучшения повседневной деятельности вашего бизнеса. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это отсканировать QR-код, разместить заказ и оплатить его с помощью мобильного устройства. Создайте оптимизированное для мобильных устройств онлайн-меню, веб-сайт ресторана и меню с QR-кодом для конкретного стола. Управляйте несколькими магазинами в одной учетной записи, чтобы легко отслеживать продажи, посетителей и расходы. Начните принимать заказы на обеды без комиссии и интегрируйте способы бесконтактной оплаты PayPal и Stripe (Google Pay и Apple Pay). Проводите рекламные акции в своем онлайн-меню, чтобы увеличить доход от гостей. Расширьте свое присутствие в Интернете, поделившись своим собственным веб-сайтом в социальных сетях. Собирайте отзывы клиентов и историю заказов, чтобы улучшить свои услуги. MENU TIGER представлен вам QRTIGER, одним из ведущих онлайн-генераторов QR-кодов, используемым такими брендами, как Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN и другими компаниями в 147 странах.

Категории :

Веб-сайт: menu.qrcode-tiger.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MENU TIGER, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.