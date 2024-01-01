PayRequest

PayRequest

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Веб-сайт: payrequest.io

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PayRequest — это платформа для выставления счетов и подписок без кода для SaaS-бизнеса и малого и среднего бизнеса. PayRequest интегрируется с такими платежными шлюзами, как Stripe, Mollie, PayPal и другими, предлагая платежные решения, такие как платежные ссылки, страницы оплаты, подписки, страницы пожертвований и многое другое. Отправляйте запросы на оплату через SMS, электронную почту, API, QR-код или любое приложение Zapier.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления подписками
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке

Веб-сайт: payrequest.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PayRequest, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Patreon

Patreon

patreon.com

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

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Chargebee

chargebee.com

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