PayRequest — это платформа для выставления счетов и подписок без кода для SaaS-бизнеса и малого и среднего бизнеса. PayRequest интегрируется с такими платежными шлюзами, как Stripe, Mollie, PayPal и другими, предлагая платежные решения, такие как платежные ссылки, страницы оплаты, подписки, страницы пожертвований и многое другое. Отправляйте запросы на оплату через SMS, электронную почту, API, QR-код или любое приложение Zapier.

Веб-сайт: payrequest.io

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