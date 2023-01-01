Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-защищенных CDN в Европе и на Ближнем Востоке на базе Cedexis.

Веб-сайт: medianova.com

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