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Bitmovin Player

Bitmovin Player

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: bitmovin.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bitmovin Player в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Bitmovin предоставляет адаптивную потоковую инфраструктуру для издателей и интеграторов видео. Самое быстрое облачное кодирование и проигрыватель HTML5. Воспроизведение видео где угодно.

Веб-сайт: bitmovin.com

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