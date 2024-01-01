Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

MaxiBlocks — это визуальный конструктор страниц без кода, который может создавать адаптивные, быстро загружающиеся веб-страницы с использованием интегрированной библиотеки дизайна, 13 тысяч значков + 100 карточек стилей.

Веб-сайт: maxiblocks.com

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