WebCatalog

MaxiBlocks

MaxiBlocks

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: maxiblocks.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MaxiBlocks в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

MaxiBlocks — это визуальный конструктор страниц без кода, который может создавать адаптивные, быстро загружающиеся веб-страницы с использованием интегрированной библиотеки дизайна, 13 тысяч значков + 100 карточек стилей.

Веб-сайт: maxiblocks.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MaxiBlocks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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