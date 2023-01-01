WebCatalog
10Web

10Web

my.10web.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 10Web в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа WordPress на базе искусственного интеллекта. ГалочкаСоздайте свой веб-сайт за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Отметьте галочкойПолучите самый быстрый хостинг на базе Google Cloud. Установите флажокПовысьте показатель PageSpeed ​​вашего сайта до 90+.

Веб-сайт: 10web.io

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