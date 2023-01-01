WebCatalog
Marcus by Goldman Sachs

Marcus by Goldman Sachs

marcus.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Marcus by Goldman Sachs в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Marcus от Goldman Sachs предлагает инструменты личных финансов, которые помогут вам экономить, брать взаймы и инвестировать. Увеличьте свои деньги с помощью высокодоходного онлайн-сберегательного счета, высокодоходных компакт-дисков и компакт-дисков без штрафов. Автоматизируйте свое инвестирование с Marcus Invest. И вы можете подключить тысячи финансовых учреждений к Marcus Insights — бесплатным инструментам и трекерам, которые помогут вам организовать и оптимизировать ваши финансы.

Веб-сайт: marcus.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Marcus by Goldman Sachs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Citi

Citi

citi.com

Bootcamp.com

Bootcamp.com

bootcamp.com

Lendermarket

Lendermarket

lendermarket.com

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

TYKR

TYKR

tykr.pro

Stash

Stash

stash.com

This Is Money

This Is Money

thisismoney.co.uk

Wealthsimple

Wealthsimple

wealthsimple.com

Trade Republic

Trade Republic

traderepublic.com

Acorns

Acorns

acorns.com

Vic.ai

Vic.ai

vic.ai

Merrill Edge

Merrill Edge

merrilledge.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности