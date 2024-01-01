Alaan — это крупнейшая и наиболее комплексная платформа для управления корпоративными картами и расходами на Ближнем Востоке, которой доверяют такие компании, как Al Barari, Rivoli, Arada и другие. Alaan позволяет вам: 1. Автоматизировать управление расходами. 2. Отслеживать расходы компании в режиме реального времени. 3. Оптимизировать бюджеты компании. 4. Контролировать свои финансы. При поддержке Y Combinator и нескольких глобальных инвесторов, Alaan помогает финансовым командам экономить время, деньги и усилия.

Веб-сайт: alaan.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Alaan, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.