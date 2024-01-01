Карта Mapion | Поиск карты/поиск маршрута/прогноз погоды Если вы хотите найти карты Японии, используйте Mapion. На картах можно осуществлять поиск по адресу, карте с изображением префектуры, названию места, названию объекта, станции, маршруту и ​​почтовому индексу, а также легко искать информацию о трансфере и маршрутах до пункта назначения. Также включены удобный поиск по коду карты, отображение высоты (над уровнем моря), измерения расстояний и прогнозы погоды.

Веб-сайт: mapion.co.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mapion, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.