Mapion

Mapion

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Веб-сайт: mapion.co.jp

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Карта Mapion | Поиск карты/поиск маршрута/прогноз погоды Если вы хотите найти карты Японии, используйте Mapion. На картах можно осуществлять поиск по адресу, карте с изображением префектуры, названию места, названию объекта, станции, маршруту и ​​почтовому индексу, а также легко искать информацию о трансфере и маршрутах до пункта назначения. Также включены удобный поиск по коду карты, отображение высоты (над уровнем моря), измерения расстояний и прогнозы погоды.

Веб-сайт: mapion.co.jp

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