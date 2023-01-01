Футбольный сайт с большим количеством информации о зарубежном футболе, посвященном Европе, чемпионату мира, а также внутренней информации, такой как сборная Японии и J-лига.

Веб-сайт: ultra-soccer.jp

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