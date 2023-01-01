Помимо внутренних и международных футбольных новостей, результатов матчей, последних новостей и передачи информации от сборной Японии по школьному футболу, он также охватывает футбольные комиксы, футбольные видеоролики и футбольные матчи. У нас также есть интернет-магазин футбольных шипов.

Веб-сайт: web.gekisaka.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ゲキサカ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.