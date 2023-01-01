Мы предоставим вам местные прогнозы погоды, точную погоду, погоду на неделю, информацию о землетрясениях и информацию о тайфунах. Мы также предоставляем прогнозы погоды для полей для гольфа, горнолыжных курортов, мест для рыбалки и мест отдыха, а также сезонную информацию, такую ​​как ультрафиолетовые лучи, пыльца, цветение вишни и осенние листья.

Веб-сайт: weather.goo.ne.jp

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