Карты Зенрин, старые карты, адреса, магазины и информация об объектах по всей Японии. Поиск на карте по станции, линии или почтовому индексу. Поиск маршрута. Найдите близлежащие магазины и объекты на сайтах Gurunavi, Hot Pepper и Town Page. Окрестные туристические места, прогноз погоды, информация о предотвращении стихийных бедствий и оперативная информация.

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