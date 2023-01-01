WebCatalog
goo地図

goo地図

map.goo.ne.jp

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для goo地図 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Карты Зенрин, старые карты, адреса, магазины и информация об объектах по всей Японии. Поиск на карте по станции, линии или почтовому индексу. Поиск маршрута. Найдите близлежащие магазины и объекты на сайтах Gurunavi, Hot Pepper и Town Page. Окрестные туристические места, прогноз погоды, информация о предотвращении стихийных бедствий и оперативная информация.

Веб-сайт: map.goo.ne.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением goo地図, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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