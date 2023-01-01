ManageBac создан для учеников, родителей, учителей, администраторов и координаторов, которые всегда в движении! С поддержкой нескольких учебных программ для всего IB Continuum (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE и универсальной модели «Build Your Own» (BYO).

Веб-сайт: managebac.com

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