Mailboxlayer is a free, simple and powerful JSON API offering instant email address validation & verification via syntax checks, typo and spelling checks, SMTP checks, free and disposable provider filtering, and much more. Its system is REST-based, secured by 256-bit HTTPS encryption, and pursuing the goal of assisting developers and businesses in fighting fraudulent users and increasing success rates of email campaigns.

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Веб-сайт: mailboxlayer.com

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