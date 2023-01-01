WebCatalog
MaestroQA

MaestroQA

maestroqa.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MaestroQA в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Команды качества изо всех сил пытаются измерить ценность Клиенты MaestroQA создают программы качества с участием людей и искусственного интеллекта, которые приносят результаты.

Веб-сайт: maestroqa.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MaestroQA, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CloudFactory

CloudFactory

cloudfactory.com

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Influencer Marketing AI

Influencer Marketing AI

influencermarketing.ai

Stellar Health

Stellar Health

stellar.health

Sendspark

Sendspark

sendspark.com

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Sama AI

Sama AI

sama.com

Olli

Olli

olli.ai

Distribute

Distribute

distribute.so

Conju

Conju

conju.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности