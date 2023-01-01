Программное обеспечение для управления проектами и CRM для предприятий малого и среднего бизнеса, которые хотят контролировать свой бюджет и следить за любым проектом. Разработка и хостинг находятся в Германии, программное обеспечение соответствует GDPR.

Веб-сайт: macooa.com

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