LetsDefend поможет вам построить карьеру в синей команде, используя практический опыт, расследуя реальные кибератаки внутри смоделированного SOC.

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