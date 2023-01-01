LegalZoom.com, Inc. — это онлайн-компания, занимающаяся юридическими технологиями, которая помогает своим клиентам создавать юридические документы без необходимости нанимать юриста. Доступные документы включают завещания и живые трасты, документы о создании бизнеса, регистрации авторских прав и заявки на товарные знаки.

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