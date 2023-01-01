WebCatalog
Zegal

Zegal

zegal.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zegal в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Защитите свой бизнес с помощью крупнейшей онлайн-библиотеки юридических документов и оперативной поддержки юристов. Нам доверяют более 20 000 компаний в Великобритании, Новой Зеландии, Гонконге и Сингапуре.

Веб-сайт: zegal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zegal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

LawDepot

LawDepot

lawdepot.com

Rocket Lawyer

Rocket Lawyer

rocketlawyer.com

SeedLegals

SeedLegals

seedlegals.com

LegalZoom

LegalZoom

legalzoom.com

CV-Library

CV-Library

cv-library.co.uk

Avvo

Avvo

avvo.com

Playlist Push

Playlist Push

playlistpush.com

LawDistrict

LawDistrict

lawdistrict.com

RightNow Media

RightNow Media

rightnowmedia.org

Conversion Guard

Conversion Guard

conversionguard.com

Trademarkia

Trademarkia

trademarkia.com

MoveHQ

MoveHQ

movehq.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности