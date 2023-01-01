KoboToolbox — платформа для сбора, управления и визуализации данных, используемая во всем мире для исследований и социальных целей.

Веб-сайт: kobotoolbox.org

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