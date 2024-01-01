Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Поставщик программных решений для управления запасами на базе SaaS для предприятий электронной коммерции. Предоставляемые решения включают управление заказами, управление запасами, управление возвратами, оптимизацию выполнения заказов, автоматизацию рабочих процессов, создание спецификаций, а также учет сырья и готовой продукции.

Веб-сайт: kladana.com

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