Kiwix позволяет вам иметь доступ ко всей Википедии (и многим другим веб-сайтам), где бы вы ни находились! На лодке, в глуши или когда плата за передачу данных слишком высока, Kiwix предоставляет вам бесплатный доступ ко всем человеческим знаниям. (Кивикс JS PWA)

Веб-сайт: kiwix.org

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