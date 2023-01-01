WebCatalog
Kiwix

Kiwix

pwa.kiwix.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kiwix в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kiwix позволяет вам иметь доступ ко всей Википедии (и многим другим веб-сайтам), где бы вы ни находились! На лодке, в глуши или когда плата за передачу данных слишком высока, Kiwix предоставляет вам бесплатный доступ ко всем человеческим знаниям. (Кивикс JS PWA)

Веб-сайт: kiwix.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kiwix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

MATLAB Online

MATLAB Online

matlab.mathworks.com

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

Brand24

Brand24

app.brand24.com

Robotalk

Robotalk

robotalk.ai

Airtm

Airtm

app.airtm.com

Liquid Web

Liquid Web

login.liquidweb.com

Chef Manage

Chef Manage

manage.chef.io

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

Projecis

Projecis

app.projecis.com

Estipaper

Estipaper

estipaper.com

CloudFactory

CloudFactory

app.cloudfactory.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности