WebCatalog
Kive

Kive

kive.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kive в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Все ваше вдохновение в одном месте. Легко организуйте визуальные библиотеки с помощью ИИ, создавайте настроение и информируйте свои команды с помощью Kive.

Веб-сайт: kive.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Searchable.ai

Searchable.ai

searchable.ai

Lodgify

Lodgify

lodgify.com

Flowdock

Flowdock

flowdock.com

SmartSuite

SmartSuite

smartsuite.com

Infinity

Infinity

startinfinity.com

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Echobase

Echobase

echobase.ai

heycollab

heycollab

heycollab.com

Catbird

Catbird

catbird.ai

GreenBii

GreenBii

greenbii.com

CENTPAGE

CENTPAGE

centpage.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности