Venue

Venue

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: venue.live

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Venue в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Общение в масштабе, решено. Место проведения позволяет быстрорастущим командам легко проводить, организовывать и делиться всеми раздачами, вебинарами и важными командными мероприятиями — и все это в одном месте.

Веб-сайт: venue.live

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