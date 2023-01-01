WebCatalog
KeldairHR

KeldairHR

login.keldair.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для KeldairHR в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Система отслеживания кандидатов с меньшим стрессом, меньшей путаницей и большим количеством найма.

Веб-сайт: login.keldair.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением KeldairHR, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

PyjamaHR

PyjamaHR

app.pyjamahr.com

TalentLane.io

TalentLane.io

app.talentlane.io

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

ApplicantStack

ApplicantStack

applicantstack.com

Zoho Recruit

Zoho Recruit

accounts.zoho.com

Hirebridge

Hirebridge

recruit.hirebridge.com

GoHire

GoHire

app.gohire.io

GetHired

GetHired

gethired.com

TalentPool

TalentPool

app.talentpool.com

JobConvo

JobConvo

app.jobconvo.com

Pereless

Pereless

power.pereless.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности