Вы в одном клике от последних предложений еженедельного каталога и самых вкусных рецептов. Кроме того, не пропустите ни одного конкурса Kaufland.

Веб-сайт: kaufland.md

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kaufland Moldova, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.