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Edus

Edus

edus.ro

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Edus в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

#Вместе мы трансформируем образование Образование является основой лучшего общества. А в EDUS мы превращаем образование в процесс с быстрым, прямым и безопасным доступом ко всей необходимой вам информации независимо от того, являетесь ли вы директором школы, учителем, учеником или родителем.

Веб-сайт: edus.ro

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