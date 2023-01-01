Lidl România

Lidl — сеть дисконтных магазинов, основанная в Германии, которой управляет концерн Lidl Stiftung & Co. KG со штаб-квартирой в городе Неккарзульм. Lidl имеет более 10 000 магазинов по всему миру. Они расположены в Германии, Франции, Австрии, Бельгии, а также в других странах Западной Европы, Центральной Европы, Северной Европы и Восточной Европы. Лидл Румыния Фонд Лидл и Ко. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.ro

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