WebCatalog
JumpRope Inc

JumpRope Inc

jumpro.pe

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для JumpRope Inc в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте разговор об обучении JumpRope — это основанный на стандартах журнал успеваемости, который дает учителям, учащимся и семьям ценную информацию об успеваемости и мастерстве.

Веб-сайт: jumpro.pe

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением JumpRope Inc, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Study Island

Study Island

edmentum.com

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Legends of Learning

Legends of Learning

legendsoflearning.com

Languagenut

Languagenut

languagenut.com

Kahoot! Play

Kahoot! Play

kahoot.com

CK-12

CK-12

ck12.org

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Education Galaxy

Education Galaxy

educationgalaxy.com

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

Acellus

Acellus

acellus.com

Yup for Tutors

Yup for Tutors

yup.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности